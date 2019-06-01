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Fenerbahçe Beko - Tofaş serisi başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında​ Fenerbahçe Beko, Tofaş'ı ağırlayacak.
01.06.2019

F.Bahçe Beko - Tofaş serisi başlıyor F.Bahçe Beko - Tofaş serisi başlıyor 01.06.2019
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