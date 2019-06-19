19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emine Erdoğan Potanın Perileri ile buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla​ Huber Köşkü'nde buluştu.
19.06.2019

Emine Erdoğan Potanın Perileri ile buluştu Emine Erdoğan Potanın Perileri ile buluştu 19.06.2019
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ambulans krizi Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ambulans krizi 18.06.2019
Anadolu Efes seride 3-2 öne geçti Anadolu Efes seride 3-2 öne geçti 18.06.2019
Ergin Ataman: Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık Ergin Ataman: "Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık" 13.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Final serisinde üçüncü randevu Final serisinde üçüncü randevu 13.06.2019
F.Bahçe Beko - Tofaş serisi başlıyor F.Bahçe Beko - Tofaş serisi başlıyor 01.06.2019
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti 01.06.2019
Ergin Ataman: Bu sezon bizim için tecrübe oldu Ergin Ataman: "Bu sezon bizim için tecrübe oldu" 23.05.2019
Ali Koç'un bir özür borcu var "Ali Koç'un bir özür borcu var" 20.05.2019
Mehmet Kasapoğlu: İki takıma da teşekkür ediyorum Mehmet Kasapoğlu: "İki takıma da teşekkür ediyorum" 18.05.2019
Bryant Dunston: Mutluyuz ama yeterli değil Bryant Dunston: "Mutluyuz ama yeterli değil" 18.05.2019
Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde 18.05.2019
THY Euroleague'de Final Four heyecanı THY Euroleague'de Final Four heyecanı 17.05.2019
Zeljko Obradovic'i şaşırtan soru Zeljko Obradovic'i şaşırtan soru 16.05.2019
Final Four is coming! Final Four is coming! 15.05.2019
Bryant Dunston: Biz kendi oyunumuzu oynayacağız Bryant Dunston: "Biz kendi oyunumuzu oynayacağız" 08.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte Ersun Yanal'in istediği 5 isim
İşte Abdurrahim Albayrak'ın transferi için görüştüğü Meksikalı! Javier Hernandez denmişti ancak...
Fatih Terim'den o isim için olay sözler! "Yılın transferi olacak"
Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!
Galatasaray ilk imzayı attırıyor! 4 yıllık sözleşme
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör