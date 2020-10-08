08 Ekim 2020, Perşembe
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Zlatan Ibrahimovic'ten kötü haber! 2. corona virüsü testi...
Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic'in 2 haftalık karantina sürecinin ardından yaptırdığı ikinci test sonucunun da pozitif çıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları ve İtalya futbolundaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
08.10.2020
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