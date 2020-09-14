14 Eylül 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, imza için Roma'ya gitmişti. Vedat, Lazio için sağlık kontrolünden geçti.
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Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçti.
14.09.2020
Fenerbahçe'den Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, imza için Roma'ya gitmişti. Vedat, Lazio için sağlık kontrolünden geçti.
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