Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçti.

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Fenerbahçe'den Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, imza için Roma'ya gitmişti. Vedat, Lazio için sağlık kontrolünden geçti.

