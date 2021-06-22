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Son dakika spor haberleri: Inter ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu İtalya manşetlerinde! İşte yeni forma numarası...

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu İtalya manşetlerinde gündem oldu. Milan ile sözleşmesi biten ve Inter ile anlaşmaya varan yıldız futbolcu için son detayları A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı. Keşaplı, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'e imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Çalhanoğlu, yeni sezonda 11 veya 21 numarayı giyecek." dedi.
22.06.2021
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