22 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Inter ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu İtalya manşetlerinde! İşte yeni forma numarası...
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu İtalya manşetlerinde gündem oldu. Milan ile sözleşmesi biten ve Inter ile anlaşmaya varan yıldız futbolcu için son detayları A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı. Keşaplı, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'e imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Çalhanoğlu, yeni sezonda 11 veya 21 numarayı giyecek." dedi.
22.06.2021
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