26 Haziran 2019, Çarşamba

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Reyes'in oğlu Real Madrid'de

Trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes'in 11 yaşındaki oğlu Jose Reyes Lopez, İspanyol devi Real Madrid'in alt yapısına transfer oldu.
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