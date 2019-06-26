26 Haziran 2019, Çarşamba
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Reyes'in oğlu Real Madrid'de
Trafik kazasında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes'in 11 yaşındaki oğlu Jose Reyes Lopez, İspanyol devi Real Madrid'in alt yapısına transfer oldu.
26.06.2019
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