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Manchester United galibiyeti sonrası Aston Villa taraftarları Cristiano Ronaldo ile dalga geçti!

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Aston Villa deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaştı ve mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de ilk yenilgisini yaşarken; Aston Villa taraftarları da galibiyet sonrası Cristiano Ronaldo ile dalga geçti. İşte o anlar...
27.09.2021
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