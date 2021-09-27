27 Eylül 2021, Pazartesi
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Manchester United galibiyeti sonrası Aston Villa taraftarları Cristiano Ronaldo ile dalga geçti!
İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Aston Villa deplasmanda Manchester United ile kozlarını paylaştı ve mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de ilk yenilgisini yaşarken; Aston Villa taraftarları da galibiyet sonrası Cristiano Ronaldo ile dalga geçti. İşte o anlar...
27.09.2021
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