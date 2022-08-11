Konyaspor Vaduz maçı sonrası İlhan Palut konuştu!
Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Vaduz'a 4-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından İlhan Palut konuştu. Palut, "Maça golle başladık ancak üst üste basit goller yedik. Bir şeye dayandırabileceğim bir skor değil. Bizim alt seviyemiz ancak çok iyi mücadele eden bir takıma elendik. Konyaspor camiasından ben takımım adına özür diliyorum. Kenetlenip yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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