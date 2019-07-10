10 Temmuz 2019, Çarşamba
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James Harden'dan Arsenal'e ziyaret
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu James Harden, Londra ziyaretinde Arsenal'in stadı Emirates'i ziyaret etti. Bir spor markasının sponsorluğunda gerçekleştirilen ziyarette 'Sakal' lakaplı Harden'a Arsenal'in genç yıldızı Reiss Nelson eşlik etti.
10.07.2019
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