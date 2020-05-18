Hüseyin Özkök: Diğer ligler Almanya'yı örnek alacak

Fotomaç Gazetesi Yazarı Hüseyin Özkök, Ana Haber'e canlı bağlanarak hafta sonu başlayan Bundesliga ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özkök, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve başlangıç hazırlıkları yapan diğer liglerin de Almanya'yı örnek alacaklarını söylerdi.

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