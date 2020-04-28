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Haldun Domaç: Biz de henüz bu nokta oluşmadı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, corona virüsü salgını nedeniyle ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıklamasının ardından A Spor yorumcusu Haldun Domaç ve A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen değerlendirmelerde bulundu.
28.04.2020
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