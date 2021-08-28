28 Ağustos 2021, Cumartesi

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GOL | West Ham United 1-1 Crystal Palace

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Crystal Palace, 58. dakikada Conor Gallagher'ın attığı golle West Ham United karşısında skoru 1-1'e getirdi.
28.08.2021
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