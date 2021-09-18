18 Eylül 2021, Cumartesi

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GOL | Liverpool 3-0 Crystal Palace

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, 89. dakikada Naby Keita'nın attığı golle Crystal Palace karşısında skoru 3-0'a getirdi.
18.09.2021
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