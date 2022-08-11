GOL | Konyaspor 1-3 Vaduz
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Vaduz, Tunahan Çiçek'in 67. dakikada attığı golle Arabam.com Konyaspor karşısında skoru 3-1 yaptı.
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