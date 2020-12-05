05 Aralık 2020, Cumartesi

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GOL | Freiburg 2-2 Borussia Mönchengladbach

Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Mönchengladbach, 50. dakikada Plea'nın attığı golle Freiburg karşısında skoru 2-2'e getirdi.
05.12.2020
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