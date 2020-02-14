14 Şubat 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Futbolun müzmin sakatları
Barcelona'nın 105 milyon Euro'luk transferi Ousmane Dembele'nin peşpeşe yaşadığı sakatlıklardan sonra sezonu kapatması, akıllara futbol dünyasının müzmin sakatlarını getirdi.
14.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
- Turgay Demir: Favori Trabzonspor
- Erzurumspor 1-4 Trabzonspor
- 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
- Erzurumspor 1-3 Trabzonspor
- Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi
- Erzurumspor 1-4 Trabzonspor
- Sivasspor 1-1 Antalyaspor | MAÇ ÖZETİ
- Turgay Demir: Favori Trabzonspor
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...