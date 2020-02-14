14 Şubat 2020, Cuma

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Futbolun müzmin sakatları

Barcelona'nın 105 milyon Euro'luk transferi Ousmane Dembele'nin peşpeşe yaşadığı sakatlıklardan sonra sezonu kapatması, akıllara futbol dünyasının müzmin sakatlarını getirdi.
14.02.2020

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