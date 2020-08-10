10 Ağustos 2020, Pazartesi

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Enes Ünal Getafe'de

Geride bıraktığımız sezon Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de bulunan milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon Euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu.
10.08.2020
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