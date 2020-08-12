12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Barcelona'da corona virüsü şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak Barcelona'da bir oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Son gelişmeleri A Spor Dış Haber Editörü Emre Berkmen aktardı.
12.08.2020
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