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Mehmet Emin Uluç: "Zirvede en keyif veren futbolu Trabzonspor oynuyor"

Spor Ajansı programında Trabzonspor'u değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bordo-mavili takım hakkında "Zirvede en keyif veren futbolu Trabzonspor oynuyor." dedi.
16.03.2020

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