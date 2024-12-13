Vincenzo Montella kura sonrası konuştu! "Herkese hazırız"
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında rakipleri belli oldu. Kura çekimi hakkında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...
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