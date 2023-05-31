Bursa'da korkutan anlar! Aracını Galatasaray taraftarının üzerine sürdü

Olay, dün gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'ın, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftar grupları şampiyonluk kutlaması yaptı. Altay Caddesi'nde de yolu araç trafiğine kapatan taraf grubu meşale yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı otomobil, kalabalığın arasına girerek taraftarlardan Nehir Ezgi V. (20), Samet E.(19) ve Buğra E.'ye (22) çarptı. Kalabalık, sürücü Yusuf Y.'yi durdurarak otomobilden indirmek istedi. Taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Grubu sakinleştiren polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Sürücü Yusuf Y., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İfade veren Yusuf Y., bir yakınının hasta olduğunu, onu hastaneye yetiştirmek için kalabalığın arasından geçerken korna çaldığını, toplanan taraftar grubu otomobile saldırınca hızla oradan uzaklaşmak için manevra yaptığını söylediği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olaya ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücü Yusuf Y.'nin otomobille ileri ve geri manevra yaparak taraftar grubu arasına aniden girdiği anlar yer aldı. Taraftarlardan bazılarına otomobille çarpan Yusuf Y.'nin, kalabalığın arasından çıkıp, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.