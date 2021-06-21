Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bir Fatih Terim paylaşımı daha!

Galatasaray, yeniden anlaşma sağladığı teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım daha yayınladı. Sarı kırmızılıların resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim!" mesajı iletildi. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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