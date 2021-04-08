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Son dakika spor haberi: Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'a başkan adayı olduğunu açıkladı! işte o video...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı kırmızılı kulübe başkan adayı olduğunu açıkladı. Hamamcıoğlu adaylığını, "Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum." sözleriyle duyurdu. İşte o video... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
08.04.2021
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