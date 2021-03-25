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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının ardından Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Emre Belözoğlu sürekli karıştı"

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, fatura teknik direktör Erol Bulut'a kesildi. A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, sarı lacivertlilerin genç teknik adam ile yollarını ayırmasını değerlendirdi. Toroğlu, "Emre Belözoğlu sürekli Erol Bulut'a karıştı" dedi. Toroğlu ayrıca "Ben olsam faturayı Ali Koç'a keserim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
25.03.2021
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