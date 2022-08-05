BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan Torino transferi için İtalya'ya! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ın yeni takımı Torino oldu. Siyah beyazlı ekipten ayrılan yıldız isim, İtalya'ya gitti. Emirhan'ın kontrollerin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. İşte o görüntüler...
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