RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın sözleşmesi yenilendi!
İstanbul ekiplerinden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesi yenilendi. İşte Atan'ın kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamaların tümü...
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