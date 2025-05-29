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RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın sözleşmesi yenilendi!

İstanbul ekiplerinden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesi yenilendi. İşte Atan'ın kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamaların tümü...

29 Mayıs 2025 | 12:39
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