Fenerbahçe Medicana, Vasas Obuda’ya set vermedi!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda’yı 3-0 yendi.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Tomislav Popovic
Fenerbahçe Medicana: Chiaka Ogbogu, Arelya Karasoy, Saliha Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Kübra Akman, Brenda Castillo (L) (Melis Özengin, Gizem Örge (L)
Vasas Obuda: Naiane de Almeida Rios, Vittoria Kuehne, Anna Zsombok, Karin Sunderlikova, Reka Bozoki-Szedmak, Zsofia Csereklye, Dalma Juhar (L), (Anna Szalai, Killa Kiss, Eszter Zsombok, Agnes Bosko, Fanni Feleke)
Setler: 25-18, 25-20, 25-20
Süre: 70 dakika (23, 23, 24)