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VakıfBank evinde hata yapmadı!

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Giriş Tarihi:
VakıfBank evinde hata yapmadı!

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

VakıfBank: Cazaute, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Markova, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Ivanovic, Aylin Uysalcan, Naz Akyol, Maglio)

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Anthouli, Kalandadze, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Gamboa)

Setler: 25-15, 25-19, 25-17

Süre: 77 dakika (24, 27, 26)

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