Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron karşısında geri döndü!
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında konuk ettiği Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Fenerbahçe Medicana: De Souza, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack Kısal, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Uzelac, Elif Şahin, Dudova, Selin Adalı, Aslı Kalaç)
Setler: 25-27, 27-25, 25-21, 25-22
Süre: 132 dakika (33, 36, 31, 32)