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Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron karşısında geri döndü!

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında konuk ettiği Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron karşısında geri döndü!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: De Souza, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack Kısal, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Uzelac, Elif Şahin, Dudova, Selin Adalı, Aslı Kalaç)

Setler: 25-27, 27-25, 25-21, 25-22

Süre: 132 dakika (33, 36, 31, 32)

#Fenerbahçe Medicana #VODAFONE Sultanlar Ligi #Vargas #Gizem Örge #Hande Baladın
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