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Fenerbahçe Medicana evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Medicana evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Erol Akbulut

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Hande Baladın, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Saliha Şahin, Castillo, Melis Özengin)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira, Sude Hacımustafaoğlu, Nisan Barut)

Setler: 25-12, 25-17, 25-14

Süre: 76 dakika (24, 27, 25)

#Hande Baladın #VODAFONE Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana #Gizem Örge
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