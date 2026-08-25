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Erkek Milli Voleybol Takımı, 20. Akdeniz Oyunları 2. maçında Kosova'yı 3-2 mağlup etti!

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) boy gösteren Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 2. karşılaşmasında Kosova'yı 3-2 yendi.

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Erkek Milli Voleybol Takımı, 20. Akdeniz Oyunları 2. maçında Kosova'yı 3-2 mağlup etti!

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 2. maçında Kosova'yı 3-2 yendi.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, voleybol karşılaşmaları oynandı.

Sahadan 21-25, 23-25, 25-15, 25-16 ve 15-10'luk setlerle galip ayrılan Türkiye, grubunda 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlılar, 3. maçında 27 Ağustos Perşembe günü Yunanistan ile karşılaşacak.

#İtalya #20 #Kosova #Yunanistan #Türkiye
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