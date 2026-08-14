İtalya-Türkiye CANLI İZLE | FIBA U16 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

FIBA U16 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16'ncılık klasmanında yoluna devam ediyor. Gürcistan'ı 79-71 yenen genç milli basketbolcularımız, şimdi İtalya ile karşılaşacak. Turnuvadaki ikinci klasman maçında rakibimiz İtalya, İsrail'i geçerek millilerimizin önüne çıktı. Kritik öneme sahip bu karşılaşma, Türkiye'nin turnuvadaki sıralamayı yükseltme şansını belirleyecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu. Genç basketbolcularımız, İtalya karşısında galibiyetle seriyi sürdürmeyi hedefliyor. İşte İtalya-Türkiye maçının detayları!