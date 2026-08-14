İtalya-Türkiye CANLI İZLE | FIBA U16 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
FIBA U16 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16'ncılık klasmanında yoluna devam ediyor. Gürcistan'ı 79-71 yenen genç milli basketbolcularımız, şimdi İtalya ile karşılaşacak. Turnuvadaki ikinci klasman maçında rakibimiz İtalya, İsrail'i geçerek millilerimizin önüne çıktı. Kritik öneme sahip bu karşılaşma, Türkiye'nin turnuvadaki sıralamayı yükseltme şansını belirleyecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu. Genç basketbolcularımız, İtalya karşısında galibiyetle seriyi sürdürmeyi hedefliyor. İşte İtalya-Türkiye maçının detayları!
FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçlarında yoluna devam ediyor. Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen organizasyonda 9-16'ncılık klasmanındaki ilk karşılaşmasında milli takım, Gürcistan'ı 79-71 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Milliler, ikinci klasman maçında ise İtalya ile karşılaşacak. İşte Türkiye-İtalya maçının detayları!
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı ikinci klasman maçının tarihi 14 Ağustos Cuma günü olarak belirlendi.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
İlk klasman maçında Gürcistan'ı 79-71 mağlup eden genç millilerimizin İtalya ile oynayacağı mücadele, Türkiye Saati İle 18.00'de başlayacak.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma FIBA TV Youtube kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | FIBA TV