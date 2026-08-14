F.Bahçe Medicana'da Stefano Lavarini dönemi yeniden başladı!

Fenerbahçe Medicana, başantrenörlük görevine Stefano Lavarini'nin getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Medicana, Marcello Abbondanza'dan boşalan başantrenörlük görevine, kulübü 23/24 sezonunda da çalıştırmış olan Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize yeniden hoş geldin Stefano Lavarini! Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın 2026/2027 sezonu yapılanması kapsamında Başantrenörlük görevine Stefano Lavarini getirilmiştir. Fenerbahçe Ailesi'ni ve camiamızı yakından tanıyan, birlikte önemli başarılara imza attığımız Stefano Lavarini'ye "Ailemize yeniden hoş geldin" diyor; yeni döneminde başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.