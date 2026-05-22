AeQuilibrium Kupası'nda geleceğin voleybol yıldızları sahne alıyor. Turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmalarından Polonya-Türkiye maçı, alt yaş kategorilerinde dünya voleyboluna damga vuran iki güçlü ülkeyi karşı karşıya getirecek. Genç milli takımımız, voleybol geleneğiyle tanınan Polonya ile yapacağı bu kritik maçta hem tecrübe kazanacak hem de turnuvadaki şansını güçlendirecek. Türk voleybolunun yetiştirdiği yetenekli sporcular, Avrupa'nın köklü voleybol okullarından biriyle yapacakları bu mücadelede kendilerini kanıtlama fırsatı yakalayacak. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri haberimizde!

U16 Kız Milli Takımımız, AeQuilibrium Kupası'nda uluslararası arenadaki gücünü İtalya'da düzenlenen bu prestijli turnuvada kanıtlamak için parkeye çıkıyor. Altyapı turnuvalarında sergilediği başarılı grafik ve yetiştirdiği jenerasyonlarla adından sıkça söz ettiren Türkiye, kendisi gibi güçlü bir voleybol kültürüne sahip olan Polonya ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın gelişim ve prestij odaklı atmosferinde oynanacak bu müsabaka, iki ülkenin gelecekteki A Takım iskeletini oluşturacak genç yeteneklerin taktik savaşına sahne olacak. İşte Polonya-Türkiye maçının detayları!

POLONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AeQuilibrium Kupası'ndaki karşılaşma, 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvadaki bu müsabakanın başlama saati TSİ 18.00 olarak belirlendi.

POLONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Genç millilerimizin bu önemli sınavının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.