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Zinedine Zidane: Oyunumuzdan memnun değilim
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Zinedine Zidane: Oyunumuzdan memnun değilim

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımızı 2-1 mağlup eden Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane ve futbolculardan Junior Kroupi, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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