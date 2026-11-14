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Slovenya 0-0 İsviçre (MAÇ ÖZETİ)
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Slovenya 0-0 İsviçre (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 5. maçında Slovenya sahasında İsviçre ile berabere kaldı. İşte maçın özeti...

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