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Servet Çetin'den devre arası yorumları | İZLE
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Servet Çetin'den devre arası yorumları | İZLE

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'yı konuk ettiğimiz maçın devre arasında, Servet Çetin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler.

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