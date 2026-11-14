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Norveç 3-1 Galler (MAÇ ÖZETİ)
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Norveç 3-1 Galler (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Norveç konuk ettiği Galler'i mağlup etti. İşte maçın özeti...

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