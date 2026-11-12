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Nathan Ngoy'dan dikkat çeken Barış Alper Yılmaz sözleri!
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Nathan Ngoy'dan dikkat çeken Barış Alper Yılmaz sözleri!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Grubu 5'inci maçında İzmir'de Belçika'yı ağırladı. Mücadele öncesi Belçika'da Nathan Ngoy konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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