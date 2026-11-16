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Hırvatistan 2-1 Çekya (MAÇ ÖZETİ)
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Hırvatistan 2-1 Çekya (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...

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