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Ermenistan 1-1 G. Kıbrıs Rum Kesimi (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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Ermenistan 1-1 G. Kıbrıs Rum Kesimi (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar C Ligi B Grubu'nda Ermenistan sahasında Güney Kıbrıs'ı ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın özeti...

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