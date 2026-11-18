Danimarka 2-3 Norveç (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Norveç kozlarını paylaştı. A Haber'den canlı yayınlanan karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Norveç oldu ve çeyrek finale yükseldi. İşte maçın özeti...