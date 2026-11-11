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Bizim Çocuklar, Belçika maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi
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Bizim Çocuklar, Belçika maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesindeki son antrenmanını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdi.

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