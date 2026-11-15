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GOL | Zenit 3-0 Trabzonspor
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GOL | Zenit 3-0 Trabzonspor

Hazırlık maçında Zenit, Trabzonspor karşısında Artem Sobolev'in 75. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.

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GOL | Zenit 2-0 Trabzonspor