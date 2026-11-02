Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu Neden İstifa Etti? | Galatasaray'da Erken Seçim Olacak Mı?

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu Neden İstifa Etti? | Galatasaray'da Erken Seçim Olacak Mı? A Spor Canlı Yayın