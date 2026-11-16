Romelu Lukaku Belçika Milli Takım'ını Bıraktığını Duyurdu | "16 Yıl Boyunca".. | Spor Ajansı

Romelu Lukaku Milli Takımı Bıraktığını Duyurdu | "16 Yıl Boyunca".. | Spor AjansıFenerbahçe'nin Bellçikalı tecrübeli oyuncusu Romelu Lukaku 33 yaşında milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Belçika forması ile 135 maçta 94 gol atan ve Belçika'nın simge oyuncularından biri haline gelen deneyimli futbolcu sanal medya hesabından bir veda açıklaması yaptı. Lukaku, açıklamasında, "Güzel bir yolculuktu ve her anından keyif aldım. Belçikalı taraftarlara, takımımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Burada noktayı koyma kararımla ilgili içim rahat, her şey muhteşemdi." ifadelerini kullandı. A Spor Canlı Yayın