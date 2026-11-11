Galatasaray'da Sakatlıkların Dönüş Takvimi Belli Oldu | Osimhen ve Leao Sahalara Ne Zaman Dönecek?

Galatasaray'da Sakatlıkların Dönüş Takvimi Belli Oldu | Osimhen ve Leao Sahalara Ne Zaman Dönecek? A Spor Canlı Yayın