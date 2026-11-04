Galatasaray - Stuttgart Maçının Hakemi Kavanagh, Tüzemen'i Çok Sinirlendirdi! "Her Şeyi Pas Geçiyor"

Galatasaray - Stuttgart Maçının Hakem Chris Kavanagh, Levent Tüzemen'i Çok Sinirlendirdi! "Her Şeyi Pas Geçiyor" A Spor Canlı Yayın