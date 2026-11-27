Beşiktaş Batum'da Zafere Ulaştı! | Hüseyin Özkök: "Beşiktaş Çok Ama Çok Anlamlı Bir Galibiyet Aldı"

Beşiktaş Batum'da Zafere Ulaştı! | Hüseyin Özkök: "Beşiktaş Çok Ama Çok Anlamlı Bir Galibiyet Aldı" A Spor Canlı Yayın