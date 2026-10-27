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Reha Kapsal’dan Galatasaray’a Çok Sert Eleştiri! “Yenilmedi, Ezildi!” (Trabzonspor 4-0 Galatasaray)

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